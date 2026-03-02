Пассажира поезда задержали с килограммом наркотиков в Петербурге

Транспортная полиция Санкт-Петербурга задержала пассажира поезда, пытавшегося перевезти крупную партию наркотиков, спрятанную в упаковке из-под сока. Мужчина, ранее имевший судимость за аналогичные преступления, был задержан на Ладожском вокзале при посадке на поезд, следующий в Ижевск, написала Neva.Today .

В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили восемь пакетов с порошкообразным веществом коричневого цвета, общим весом около килограмма. При последующем исследовании было подтверждено, что содержимое упаковки является наркотическим веществом.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Суд отправил задержанного в изолятор временного содержания до окончания расследования.