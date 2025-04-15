В духе 90-х. Появились детали кровавого убийства экс-главы села в Ингушетии

Кроме того, установленная неподалеку камера наблюдения также частично сняла конфликт. Судя по кадрам, ему предшествовала короткая ссора — оппонент несколько секунд что-то эмоционально говорит Кациеву, а затем быстро бьет его головой в лицо.

К драке быстро присоединились другие люди. Со стороны забора на происходящее смотрели дети. В какой-то момент зачинщик ссоры ушел от толпы и сел в автомобиль. Кациев его догнал и распахнул дверь, после чего раздались выстрелы.

Раненого Кациева доставили в больницу, спасти его не удалось. Мужчина получил пять огнестрельных ранений. Предположительно, причиной конфликта мог стать земельный спор.

Ранее в Ингушетии киллер попытался застрелить бывшего начальника ОВД.