В духе 90-х. Появились детали кровавого убийства экс-главы села в Ингушетии
У детского сада застрелили сына бывшего главы села в Ингушетии
Мустафу Кациева, сына бывшего главы села Экажево, застрелили у детского сада. Мужчину убили на глазах очевидцев, сообщил Telegram-канал «112».
Кроме того, установленная неподалеку камера наблюдения также частично сняла конфликт. Судя по кадрам, ему предшествовала короткая ссора — оппонент несколько секунд что-то эмоционально говорит Кациеву, а затем быстро бьет его головой в лицо.
К драке быстро присоединились другие люди. Со стороны забора на происходящее смотрели дети. В какой-то момент зачинщик ссоры ушел от толпы и сел в автомобиль. Кациев его догнал и распахнул дверь, после чего раздались выстрелы.
Раненого Кациева доставили в больницу, спасти его не удалось. Мужчина получил пять огнестрельных ранений. Предположительно, причиной конфликта мог стать земельный спор.
Ранее в Ингушетии киллер попытался застрелить бывшего начальника ОВД.