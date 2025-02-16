Уголовное дело завели в Ингушетии после покушения на экс-замначальника ОВД

СК завел дело о покушении на убийство экс-замначальника ОВД в Сунже

Следственный комитет по Ингушетии завел уголовное дело о покушении на убийство местного жителя из огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

По данным следствия, в ночное время 15 февраля неизвестный возле ресторана «Терраса» в Сунже открыл огонь по 41-летнему местному жителю из пистолета девятимиллиметрового калибра, насквозь прострелив ему бедро.

Злоумышленник по независящим от него причинам не довел преступление до конца и скрылся с места ЧП на автомобиле Lada с номерами С 946 ВВ 06.

Раненого доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, его жизни ничто не угрожает.

Пострадавшим в результате стрельбы оказался бывший замначальника городского отдела внутренних дел Карабулака. По предварительной информации, его пытался устранить киллер.