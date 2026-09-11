В Домодедове пьяного водителя осудили на пять лет за смертельное ДТП

Домодедовский городской суд приговорил мужчину, который стал виновником смертельной аварии, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

По данным следствия, мужчина управлял автомобилем Lada в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал с превышением скорости по автодороге в городском округе и перевозил трех пассажиров.

В результате водитель потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел на обочину и наехал на бордюрный камень, перевернувшись на крышу. Пассажиры получили травмы, один из них скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он не сможет управлять транспортом два года и шесть месяцев.

Ранее в Ленинградской области восьмилетняя девочка погибла, когда нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет.