В Домодедове задержали россиянина, пытавшегося тайно ввезти браслеты Cartier

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Домодедово россиянина, который спрятал в носке два браслета ювелирного дома Cartier. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Мужчину, прилетевшего из Кувейта, остановили на «зеленом» коридоре при выборочном контроле. Он заявил, что браслеты ему передала девушка, чтобы он привез их в Москву. Он добавил, что знал о таможенных правилах, но был уверен, что украшения поддельные, а чеков у него с собой не было.

Экспертиза показала, что браслеты подлинные — из золотых сплавов 750-й пробы с вкраплениями бриллиантов. Против незадачливого курьера возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Накануне таможенники из другого столичного аэропорта — Шереметьево — пресекли контрабанду более 100 тысяч долларов наличными.