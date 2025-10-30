Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду более 100 тысяч долларов

Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Шереметьево пресекли попытку контрабанды более 100 тысяч долларов наличными. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России .

По данным ведомства, гражданин России прибыл рейсом из Стамбула и собирался вылететь в Казань, когда при сканировании его багажа инспекторы заметили подозрительные пачки купюр. Мужчину сняли с рейса и вызвали на досмотр.

В зоне таможенного контроля пассажир отказался открыть чемодан и попытался убежать, но был задержан. В его багаже нашли наличные разных валют на общую сумму 110 634 долларов США в эквиваленте. Среди них — турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, индийские рупии, сербские динары и другие валюты.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет ограничения свободы или штраф до 15-кратного размера незаконно перемещаемой суммы.

