В Домодедове 15-летний подросток зарезал мужчину из-за ревности

Подросток зарезал мужчину недалеко от железной дороги в Домодедове. Об этом сообщил Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, происшествие случилось 16 ноября в 300 метрах от железнодорожной платформы станции Ленинская. Там 15-летний подозреваемый нанес большое количество колото-резанных ранений в шею и грудь 21-летнему парню. От полученных травм тот скончался.

Правоохранители уже осмотрели место ЧП, нашли нож и одежду подозреваемого. В рамках расследования назначили ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.

«По предварительным данным, мотивом убийства послужила ревность», — заявили в ведомстве.

Ранее похожая история случилась в Сергиевом Посаде. Подросток после ссоры с матерью зарубил ее топором. О содеянном он сам признался полицейским.