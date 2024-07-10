В доме экс-депутата Госдумы Драганова в Красногорске прошли обыски

Обыски по делу о налогах прошли в доме экс-депутата Госдумы Драганова

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме экс-депутата Валерия Драганова в Красногорске. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В доме Драганова прошли обыски», — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, следственные действия могут быть связаны с «Российской буровой корпорацией» и неуплатой налогов. При этом источник не уточнил, в каком качестве проходит по этому делу экс-депутат.

Ранее обыски прошли во 2-м отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Как сообщило издание 78.ru, после проведенных действий возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.