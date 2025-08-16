В ДНР начался суд над представлявшимся полицейским сутенером

В Донецкой Народной Республике начался суд над сутенером, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и под видом силовика убедил работниц интимной сферы платить ему за покровительство. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Мужчина придумал преступную схему осенью 2023 года. Он выяснил адреса и имена проживающих в Донецке женщин, предоставлявших услуги сексуального характера, и наведался ко многим из них под видом полицейского.

Сперва злоумышленник напугал работниц интимной сферы проверками и рейдами, а потом предложил платить ему по 10 тысяч рублей ежедневно, чтобы избежать неприятных последствий. Напуганные женщины согласились на его условия.

В октябре 2024-го одна из девушек устала от давления и решила обратиться за помощью к настоящим правоохранителям, которые, как выяснилось, не знали мужчину, действовавшего под видом их коллеги.

Вскоре злоумышленника задержали. По информации следствия, с помощью своей схемы он заработал больше 650 тысяч рублей. На него завели уголовное дело о мошенничестве, которое теперь передали в суд.

Ранее стало известно, что притворившийся Киану Ривзом мошенник развел омича на 750 тысяч рублей. Он использовал фотографию голливудского актера в поддельном служебном удостоверении сотрудника ФСБ.