Притворившийся Киану Ривзом мошенник развел омича на 750 тысяч рублей

В Омске 74-летний начального отдела одного из местных предприятий пострадал от действий мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

В звонке омичу аферисты представились сотрудниками бухгалтерии и пообещали, что вскоре пожилому мужчине повысят пенсию. Для дальнейших действий потерпевшего попросили продиктовать код, полученный по смс. Доверчивый местный житель выполнил все требования.

После этого работающему пенсионеру поступил еще ряд звонков. На этот раз мошенники утверждали, что работают в центре по защите переводов и пытаются помочь омичу.

В финале беседы с пострадавшим связался мужчина, заявивший, что является офицером ФСБ. В качестве доказательства он даже прислал пожилому мужчине фотографию служебного удостоверения, однако в нем был приклеен снимок голливудского актера Киану Ривза.

Не узнав звезду, омич поверил злоумышленникам и перевел 750 тысяч рублей. Спустя время, поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

