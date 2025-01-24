В Дмитрове задержали учителя, который мог приставать к 10-летней школьнице

В Московской области задержали школьного учителя, который мог приставать к одной из учениц. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Подозреваемый, находясь в помещении физкультурного зала общеобразовательной школы Дмитровского городского округа совершил в отношении 10-летней школьницы противоправные действия», — заявили в ведомстве.

В ближайшее время педагогу предъявят обвинение. Сейчас правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее похожая история произошла в Ставропольском крае. СК возбудил уголовное дело против учителя, предположительно, пристававшего к школьнице. Скандал случился после публикации в сети видео. Ролик привлек внимание правоохранительных органов.

В начале прошлого года еще один такой случай произошел в Оренбургской области. Охранник одной из школ приставал к 13-летней ученице.