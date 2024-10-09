Пристававший к ставропольской школьнице учитель подпал под уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против учителя, предположительно, пристававшего к школьнице в школе № 1 в селе Степное в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скандал поднялся после видео, которое опубликовали в интернете ученики. Педагога уже уволили. Следователи опрашивают участников и очевидцев, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В феврале пожилого педагога из Кирова заподозрили в том, что он несколько лет домогался школьниц-близняшек. Когда это началось, по словам девочек, им было по 10 лет, а учителю — 65. Длилось это, как они заявили, три года.

А в прошлом году в совращении малолетних учениц обвинили 45-летнего учителя из Пензы.