В Дербенте арестовали женщину, возившую тело дочери в коляске

Дербентский городской суд вынес решение об аресте женщины, которая возила в коляске тело своей двухлетней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Днем 20 февраля в районе автовокзала «Северный» в Дербенте полицейские обнаружили в прогулочной коляске, которую катила женщина, труп ее малолетней дочери.

Ребенок скончался в возрасте года и трех месяцев. Предварительно, девочка погибла из-за истощения.

Мать ребенка заподозрили в причинении смерти по неосторожности. На суде она не признала вину.

Следствие установило, что местная жительница была затворницей, отказывалась от помощи родственников и социальных служб. Ее арестовали до 20 апреля, постановление суда в законную силу не вступило.