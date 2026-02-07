В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель

РИА «Новости» сообщило о секретном свидетеле в деле о теракте в «Крокусе»

В уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появился секретный свидетель. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников судебного процесса.

По его словам, на этапе дополнений к судебному следствию суд изучил показания этого свидетеля. Дело рассматривает Второй западный окружной военный суд: слушания начались в августе в здании Мосгорсуда, но вскоре процесс закрыли по просьбе прокуратуры — из соображений безопасности.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, из них 13 обвиняют непосредственно в терроризме, остальных — в содействии террористической деятельности.

Также в ходе разбирательства стало известно, что у трех исполнителей теракта в крови обнаружили наркотики. У их предполагаемого сообщника Шамсидина Фаридуни запрещенных веществ не нашли — по версии источника, именно он мог подмешивать наркотики другим участникам, которые, как они утверждали, пили «желтоватую воду» из бутылок.