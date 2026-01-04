Наркотики нашли в крови трех исполнителей теракта в «Крокусе»

У трех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружили наркотики, у их сообщника Шамсидина Фаридуни веществ в организме не было. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на участников процесса.

«Наркотики в крови нашли у трех стрелков, но у Фаридуни не нашли. Они пили желтоватую воду в бутылках, скорее всего, Фаридуни им и подмешивал, больше некому», — рассказал источник.

В августе 2025 года Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокусе». По ходатайству прокурора процесс закрыли от публики.

Ранее стало известно, что участники теракта в «Крокусе» прошли подготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Следствие выяснило, что Фаридуни собирал исполнителей, проводил разведку в концертном зале и приобрел автомобиль, а также «встречал оружие».