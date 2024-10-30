В деле о попытке подрыва общежития РУДН изучат зарубежный след

Следственный комитет устанавливает, есть ли связь между фигурантами дела о попытке взорвать общежитие РУДН и иностранными спецслужбами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации источника агентства, сейчас участников закрытого чата, в котором переговаривались обвиняемые, проверяют. Их задержали осенью прошлого года. Подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

Весной в одном из общежитий РУДН произошел пожар, однако обошлось без пострадавших. В интернете начали распространяться слухи, будто перед этим там прогремел взрыв, однако их опровергли.

В действительности, пожарная сигнализация сработала из-за задымления в машинном отделении лифта, при этом открытого горения не было. Причиной происшествия стало короткое замыкание.