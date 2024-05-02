Фейк: в общежитии РУДН произошел взрыв | 360°

02 мая 2024, 13:32
Фейк: в общежитии РУДН произошел взрыв
Информация о взрыве в общежитии РУДН оказалась фейком
В Сети стали распространяться сообщения, что пожар в общежитии Российского университета дружбы народов произошел якобы после взрыва. Эта информация оказалась фейком.
Фейк
Публикации о том, что в корпусе № 12 общежития Российского университета дружбы народов прогремел взрыв, появились в интернете 30 апреля. Новостные издания также публиковали данные об эвакуации жильцов.
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Некоторые издания и паблики ссылались на очевидцев, рассказывающих о звуке взрыва, после которого в здании сработала пожарная тревога. По словам свидетелей происходящего, на нескольких этажах общежития ощущался запах гари.
Правда
В РУДН информацию о взрыве опровергли и назвали настоящую причину пожара. По данным пресс-службы вуза, пожарная сигнализация сработала из-за задымления в лифтовом машинном отделении, причем открытого возгорания там не было, сообщил «Московский комсомолец».
Студентов из второго подъезда общежития действительно эвакуировали, но их начали пускать обратно уже в 23:45.
Данные о взрыве и пожаре в РУДН оказались недостоверной информацией. На самом деле произошло только задымление в лифтовой шахте университетского общежития.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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