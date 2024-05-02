Фейк: в общежитии РУДН произошел взрыв | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 13:32 Фейк: в общежитии РУДН произошел взрыв Информация о взрыве в общежитии РУДН оказалась фейком Anton Kavashkin/Russian Look / Global Look Press

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В Сети стали распространяться сообщения, что пожар в общежитии Российского университета дружбы народов произошел якобы после взрыва. Эта информация оказалась фейком.

Фейк

Публикации о том, что в корпусе № 12 общежития Российского университета дружбы народов прогремел взрыв, появились в интернете 30 апреля. Новостные издания также публиковали данные об эвакуации жильцов.

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Некоторые издания и паблики ссылались на очевидцев, рассказывающих о звуке взрыва, после которого в здании сработала пожарная тревога. По словам свидетелей происходящего, на нескольких этажах общежития ощущался запах гари.

Правда

В РУДН информацию о взрыве опровергли и назвали настоящую причину пожара. По данным пресс-службы вуза, пожарная сигнализация сработала из-за задымления в лифтовом машинном отделении, причем открытого возгорания там не было, сообщил «Московский комсомолец».

Студентов из второго подъезда общежития действительно эвакуировали, но их начали пускать обратно уже в 23:45.

Данные о взрыве и пожаре в РУДН оказались недостоверной информацией. На самом деле произошло только задымление в лифтовой шахте университетского общежития.

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