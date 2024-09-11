Причастность обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак установили через экспертизу

ТАСС: обвиняемых в покушении на Симоньян вычислили с помощью экспертизы

Причастность обвиняемых в покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак установили с помощью записи их голосов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В ходе экспертизы специалисты проанализировали телефонные переговоры обвиняемых. Далее записи сравнили с их реальными голосами, записанными в ходе допросов.

В 2023 году силовики предотвратили подготовку убийства Симоньян и Собчак. В ФСБ заявили, что покушение планировали спецслужбы Украины.

Позже сотрудники полиции задержали членов неонацистской группировки «Параграф 88». Обвиняемыми по делу стали более 10 человек, все они сейчас арестованы.

Несколько фигурантов частично признали вину. За убийство работников российских СМИ наемникам обещали заплатить 1,5 миллиона рублей, рассказал один из задержанных в ходе допроса.