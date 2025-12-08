В деле миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель

Следователи начали допрашивать людей из близкого круга миллиардера Ибрагима Сулейманова, который обвиняется в организации расправ. Данные одного из свидетелей засекретили, сообщило РИА «Новости» .

Сотрудничающий со следствием гражданин, имя которого не называется, рассказал про причастность Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. В материалах уголовного дела свидетеля обозначили псевдонимом Тарковский. Сторона защиты миллиардера настаивает, что он всего лишь озвучивает слухи.

Всего в рамках дела следователи опросили 26 свидетелей, еще 10 ждут своей очереди.

Сулейманова задержали в начале октября по подозрению в причастности к двум расправам и одному покушению. В судебных материалах говорилось, что в деле могут появиться новые фигуранты — следствие проверяет на причастность к преступлениям ряд других лиц.

Всего в рамках расследования правоохранители провели более 40 обысков в Москве, Подмосковье и Дагестане.