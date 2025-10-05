В деле миллиардера Сулейманова об убийствах могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле против миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и одного покушения, могут появиться новые фигуранты. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

В документах отмечается, что следствие проверяет на причастность к преступлениям ряд других лиц.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков — в Москве, Подмосковье и Дагестане.

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Сулейманова на два месяца. Защита миллиардера заявила, что он не признает вину. Помимо него, по делу арестован Муххамед Дарбишев. Еще один фигурант — его родственник — умер после задержания от сердечного приступа, рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

На заседании суда бизнесмен сообщил, что ранее был судим за мошенничество и легализацию преступных доходов, а сейчас называет себя «акционером».

По данным СМИ, Сулейманову инкриминируют причастность к убийству бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.