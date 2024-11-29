В деле экс-министра спорта Дагестана появилась «гимринская» бандгруппа

Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле экс-главы Кизилюрта и бывшего министра физкультуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова. Об этом сообщило РИА «Новости».
Журналисты ознакомились с судебными документами, согласно которым речь идет о «гимринской» бандгруппе.
Магомедова задержали осенью прошлого года, против него завели уголовное дело о растрате. Позже бывшего чиновника обвинили в содействии терроризму с использованием служебного положения, бандитизме и расправе над двумя и более людьми.
Ранее стало известно о задержании в Махачкале бывшего вице-премьера Дагестана Магомедгусена Насрутдинова. С чем было связано его задержание, СМИ, сообщившие об этом, не раскрыли.
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