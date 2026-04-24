В Дагестане установили личность напавшего на врачей мужчины

Личность мужчины, который напал с ножом на двух врачей в больнице в Дагестане, установили сотрудники правоохранительных органов. Об этом в телеграм-канале «Криминальная хроника» сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

«Задержанный — 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района)», — написала Гариева.

Мужчину направили на медицинское освидетельствование. Представитель МВД пояснила, что причины его поступка установят позже, в том числе после экспертизы на наличие запрещенных веществ или алкоголя.

Гариева также опровергла сообщения из соцсетей о том, что мужчина напал на врачей из-за якобы несвоевременного лечения его матери или дочери. Она уточнила, что один из врачей находился в критическом состоянии в реанимации, и медики борются за его жизнь.

«Оба пострадавших живы! К счастью — погибших нет!» — отметила она.