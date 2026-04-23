В Дагестане мужчина с ножом напал на врачей в больнице

В Махачкале мужчина с ножом ворвался в республиканскую больницу и напал на врачей, двое медиков получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

«По версии следствия, 23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице имени Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Один из пострадавших медиков попал в реанимацию, состояние второго оценивается как стабильное.

В ведомстве уточнили, что нападавший планировал убить врачей, но не смог по независящим от него причинам. Раненым врачам своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В местных телеграм-каналах уточнили, что нападавший ранил ножом дежуривших в больнице хирурга и травматолога. Хирурга пришлось прооперировать, состояние травматолога оценили как средней степени тяжести. Нападавшего, попытавшегося сбежать, поймал охранник больницы.

