В Дагестане сорвали подготовку нападения на полицейских

В Дагестане задержали шесть человек, которые создали террористическое сообщество

Правоохранители в Дагестане задержали шесть местных жителей, планировавших нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.

Следствие установило, что группа жителей создала в Махачкале террористическое сообщество.

«Указанные лица, вступили в сговор для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа путем нападения», — заявили в ведомстве.

Довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли по независящим от них обстоятельствам после задержания силовиками.

Всем шестерым подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

СК продолжает следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

В мае 2025 года злоумышленники открыли стрельбу по полицейским после требования остановить машину. Силовики ликвидировали двух боевиков, три полицейских погибли.