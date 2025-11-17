В Дагестане сорвали подготовку нападения на полицейских
В Дагестане задержали шесть человек, которые создали террористическое сообщество
Правоохранители в Дагестане задержали шесть местных жителей, планировавших нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.
Следствие установило, что группа жителей создала в Махачкале террористическое сообщество.
«Указанные лица, вступили в сговор для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа путем нападения», — заявили в ведомстве.
Довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли по независящим от них обстоятельствам после задержания силовиками.
Всем шестерым подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
СК продолжает следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
В мае 2025 года злоумышленники открыли стрельбу по полицейским после требования остановить машину. Силовики ликвидировали двух боевиков, три полицейских погибли.