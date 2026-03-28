В Дагестане полицейские спасли похищенную женщину

В Дагестане сотрудники полиции спасли женщину, которую похитили трое местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, подозреваемые не позднее 26 марта сговорились, чтобы вместе похитить женщину. Они получили информацию о местонахождении потерпевшей от ее знакомой, которую ввели в заблуждение. После того силой затолкнули женщину в машину.

«В ходе перемещения по федеральной автодороге Махачкала — Сулак потерпевшая смогла привлечь внимание сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых по статье о похищении человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Правоохранители приступили к следственным действиям, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении фермеров — отца и сына — по подозрению в похищении человека. По версии следствия, они удерживали 41-летнего мужчину, заставляя его ухаживать за животными, начиная с 2023 года.