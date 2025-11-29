В Чувашии задержали двух братьев-мошенников, представлявшихся проститутками

МВД: двух жителей Чебоксар задержали за мошенничество под видом интимных услуг

Двух двоюродных братьев задержали в Чебоксарах по подозрению в мошенничестве — мужчины обманывали людей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

Родственников заподозрили в четырех эпизодах похищения денег. По данным ведомства, представители кочевого народа получили незаконным способом более 600 тысяч рублей.

«По имеющей информации, двоюродные братья размещали анкеты с фотографиями случайных девушек на специализированных сайтах, отвечали звонившим мужчинам сначала имитируя женские голоса, а затем — от имени криминальных авторитетов», — уточнили в МВД.

Мошенники убеждали жертв перевести деньги, угрожая разоблачением или расправой над близкими. По фактам мошенничества и вымогательства возбудили уголовное дело.

В МВД добавили, что подозреваемые были причастны к совершению аналогичных преступлений и в отношении жителей соседнего региона.

