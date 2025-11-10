Эксперт Зыков предупредил россиян, что мошенники стали представляться сотрудниками городских больниц

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал RT о новой мошеннической схеме. Злоумышленники связываются с людьми через мессенджеры и представляются сотрудниками городских больниц.

По словам эксперта, мошенники обладают точными персональными данными своих жертв, включая ФИО и адрес места жительства. Они просят «уточнить данные» и прислать код из СМС или сообщения в мессенджере, якобы поступивший от «единой медсистемы» или «портала пациентов».

Однако это поддельное сообщение. Затем жертву начинают пугать взломом аккаунта на портале «Госуслуги» и предлагают срочно связаться с «поддержкой» по указанным номерам телефонов. Может позвонить и человек, который представится сотрудником спецслужб.

Мошенник от имени этих организаций заявляет, что произошла «утечка данных», и предлагает «помочь в спецоперации». После этого жертву убеждают взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

«Это мошенническая схема. Никаких "операций" не существует. Сотрудники больниц и спецслужб никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют переводить деньги. Здесь важно не сообщать коды из СМС, не переходить по ссылкам из сообщений и не переводить деньги, куда бы ни просили», — подытожил эксперт.