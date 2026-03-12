В Чувашии сотрудника МЧС задержали за взятку стройматериалами на 700 тыс. рублей

В Чувашии возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении начальника отдела нормативно-технического управления главного управления МЧС по региону. По версии следствия, он получил взятку строительными материалами на сумму не менее 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СК республики.

По данным Следственного комитета, в 2025 году подозреваемый получил от руководителя двух коммерческих организаций плату в виде стройматериалов.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за составление технических расчетов, оценку пожарных рисков и подготовку иной документации, необходимой для последующего ввода двух объектов в эксплуатацию», — сообщили правоохранители.

Уголовное дело возбудили по статье о получении взятки в крупном размере. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее главу Минприроды Белоруссии уличили в коррупции. По словам президента республики Александра Лукашенко, министра поймали с поличным и отправили в СИЗО на время расследования.