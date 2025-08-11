В Чите вынесли приговор мигрантам, изнасиловавшим школьницу

В Чите вынесли приговор пяти иностранным гражданам, совершившим групповое изнасилование 15-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Следователи установили, что в ночь на 6 июня 2024 года мигранты напали на школьницу на территории промышленного парка «Кадалинский» и изнасиловали ее. Сбежав с места происшествия, потерпевшая сообщила о случившемся в полицию.

Вину подсудимые не признали, однако суд согласился с представленными прокурором доказательствами их виновности. Иностранцев приговорили к реальному лишению свободы на срок от девяти до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил требования представителя потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка на пляже в Петербурге. Злоумышленнику помешали находившиеся рядом подростки.