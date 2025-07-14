Мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка на пляже в Петербурге

78.ru: в Петербурге мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка на пляже

Мигрант напал на 16-летнюю девушку на пляже в Санкт-Петербурге и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщил сайт 78.ru .

ЧП произошло на пляже Суздальского озера в Выборгском районе 12 июля. Гражданин Узбекистана напал на несовершеннолетнюю, повалил на песок и хотел надругаться.

Злоумышленнику помешали находившиеся рядом подростки, он скрылся с места преступления. Спустя два дня полицейским удалось задержать подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители поймали гражданина Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании четырехлетнего мальчика на детской площадке в Невском районе города.

Силовики установили, что 18-летний мигрант находился на территории России незаконно. Следственный комитет завел уголовное дело, обвиняемого отправили в изолятор до избрания меры пресечения.