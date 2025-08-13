В Чите прохожие отбили девочку у насильника

Полиция Читы начала поиски мужчины, который пытался изнасиловать школьницу в поселке КСК. Прохожие спугнули маньяка, но не смогли догнать, сообщил сайт Chita.ru .

Несколько человек увидели, как на улице мужчина напал на девочку 12-13 лет. Они спугнули незнакомца и спасли подростка. Один из очевидцев погнался за неизвестным, но маньяк оказался проворней.

Читинцы успели запомнить его приметы. На вид мужчине около 25 лет, он носит бороду и имеет залысину на голове. Пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю подтвердила произошедшее. Девочку, ее родителей и очевидцев допросили.

Ранее суд в Чите приговорил пять мигрантов за изнасилование 15-летней школьницы на территории промышленного парка «Кадалинский». Они получили от девяти до 14 лет колонии строгого режима и обязаны возместить 1,9 миллиона рублей морального вреда.