В Череповце задержали сообщника украинских телефонных мошенников

Полиция задержала в Череповце мужчину, который продавал украинским колл-центрам сведения о россиянах. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, житель Вологды, руководивший кол-центром в Череповце, продал за криптовалюту информацию о более чем 27 тысячах сограждан.

Организация, которой он управлял, обслуживала многофункциональные центры, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства. Всего в подчинении задержанного находилось порядка 200 человек

«Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту», — отметила Волк.

Против жителя Вологды возбудили уголовное дело.

Ранее группу сообщников телефонных мошенников накрыли в Ярославской и Свердловской областях. Силовики задержали шестерых человек, которые помогали аферистам совершать звонки в Россию из украинских кол-центров.