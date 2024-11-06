В Челябинской области женщина оставила новорожденного сына умирать в стиральной машине

Жительница Челябинской области без помощи врачей и акушеров родила сына в неотапливаемой бане, а затем положила его в пакет и оставила умирать в стиральной машине. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

«Женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 32-летней роженице после этого стало плохо и она обратилась в больницу. Там и выяснилось все произошедшее.

Ее допрашивают следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

В начале октября Ростовский областной суд приговорил супругов к 13 и 15 годам колонии за то, что они задушили собственную восьмимесячную дочь и спрятали тело, а потом попытались отвести от себя подозрения и пришли в полицию, заявив, что ребенка якобы похитили.