Супруги из Ростова-на-Дону задушили малолетнюю дочь и попытались спрятать тело

Супругов из Ростова-на-Дону, задушивших дочь, приговорили к 15 и 13 годам

Областной суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 и 13 годам колонии строгого режима супругов Якова Майбороду и Анастасию Майбороду по обвинению в жестоком убийстве своего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, супруги задушили восьмимесячную дочь, а потом решили спрятать тело. Чтобы правоохранители ничего не заподозрили, мать погибшей девочки сама пришла в полицию и заявила, что ее ребенка якобы похитили неизвестные.

«Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину — к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее житель Курганской области убил своего новорожденного сына из-за плача. Он два раза ударил его по голове, после чего ребенок скончался. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы.