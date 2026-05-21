В Челябинской области задержали 55 человек за хищение 60 млн через Соцфонд
В Челябинской области полиция задержала 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей через подачу фиктивных документов в Соцфонд России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Правоохранители установили, что в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они находили граждан с ограниченными возможностями и вовлекали их в свои схемы.
«Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Они предоставлялись в подразделения Соцфонда для получения компенсационных выплат», — написала Волк.
Установленная сумма ущерба превысила 60 миллионов рублей. Полиция завела больше 29 уголовных дел.
