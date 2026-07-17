В Челябинской области подростка арестовали за попытку поджечь служебную машину

В Челябинской области арестовали подростка, обвиняемого в покушении на совершение теракта. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«В ночь с 14 на 15 июля текущего года несовершеннолетний, находясь на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления внутренних дел по Челябинску, облил легковоспламеняющейся жидкостью служебный автомобиль и предпринял попытки его поджечь», — заявили в ведомстве.

Однако реализовать замысел подростку не удалось: его действия пресекли правоохранители. УФСБ по Челябинской области ведет оперативное сопровождение по делу.

Подозреваемому предъявили обвинения. По ходатайству следователя СК его арестовали. Начались следственные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы.

Ранее в Курске задержали 15-летнего подростка за подготовку и участие в терактах. Он переписывался с куратором в мессенджере.