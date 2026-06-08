В Челябинской области ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков

Двух жителей Златоуста Челябинской области с крупной партией наркотиков задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы, граждане 1988 и 1984 годов рождения были участниками межрегиональной преступной группы. Их взяли с поличным в момент извлечения из тайника четырех килограммов синтетического наркотика мефедрона.

Далее наркодилеры планировали распространять запрещенное вещество через интернет-магазин.

Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном сбыте и хранении наркотиков в особо крупном размере.

Также благодаря неотложным оперативным мероприятиям силовики ликвидировали в области 2 подпольных лаборатории по производству наркотиков, изъяли 65 килограммов наркотических средств, сырье, реактивы и оборудование.

Ранее ФСБ выявила и уничтожила нарколабораторию в Курганской области. Запрещенные вещества производили в специально оборудованном частном доме, его хозяин предстанет перед судом.