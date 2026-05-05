В Челябинске задержали мужчину по делу о незаконном использовании сим-боксов

ФСБ: в Челябинске возбудили дело против мужчины за использование сим-боксов

В Челябинске силовики пресекли работу незаконных абонентских терминалов пропуска траффика — так называемых сим-боксов. По делу задержали местного жителя 1994 года рождения. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По данным ведомства, мужчина обеспечивал работу сим-боксов, которые используют для передачи информации, необходимой для регистрации и авторизации интернет-пользователей. Оборудование он разместил в арендованных квартирах в Челябинске, а для управления применял специальное программное обеспечение.

Во время обысков сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области изъяли мобильные устройства, четыре сим-бокса, ноутбуки и средства видеосвязи. Следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

В ФСБ уточнили, что ранее задержанного уже привлекали к уголовной ответственности по делу о незаконном обороте наркотиков.

«С 1 сентября 2025 года передача или продажа аккаунтов и сим-карт посторонним лицам влечет за собой серьезные последствия — от административных штрафов до уголовной ответственности», — напомнили в ведомстве.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в мае депутаты рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенничеством. Речь идет в том числе об ответственности за передачу банковских карт, электронных кошельков, аккаунтов и сим-карт третьим лицам.