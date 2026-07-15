В Челябинске магазин смартфонов собрал с покупателей деньги и не выдал товар

В Челябинске разразился скандал вокруг магазина, продававшего iPhone и другую технику, привезенную из ОАЭ, по ценам значительно ниже рыночных. Сервис работал с 2024 года без нареканий, однако недавно собрал крупную сумму с покупателей и перестал выходить с ними на связь. Об этом 360.ru рассказала одна из пострадавших — Евгения.

По словам женщины, еще 12 февраля она оформила заказ в магазине, желая подарить дочери на день рождения новый смартфон. О торговой точке узнала от знакомых, которые уже заказывали там технику и не сталкивались с какими-либо проблемами.

«В апреле сроки были нарушены. В этот период в ОАЭ была неспокойная обстановка в связи с военными действиями. Нас заверили, что в ближайшее время заказ поступит, и мы согласились подождать. Однако сроки отодвигались», — пояснила собеседница 360.ru.

В итоге Евгения осталась и без заказа, и без потраченных денег. К тому же теперь ей предстоят дополнительные траты, ведь подарок для дочери в итоге придется покупать еще раз.

По информации 74.ru, офис магазина закрылся. Кроме того, сервис выпустил заявление, в котором заявил, что прекратил исполнять свои обязательства перед покупателями.

В качестве ответа пострадавшим владелец магазина опубликовал в телеграм-канале аудиозапись, в которой утверждается, что вина лежит на поставщике смартфонов.

«Приносим свои извинения за нашего бенефициара, который поступил не по-человечески и обанкротил множество населения в разных городах по России», — указали в публикации.

В пресс-службе Управления МВД России по Челябинской области сообщили, что в правоохранительные органы поступило свыше 400 обращений по поводу случившегося.

«Детально разобраться в произошедшем предстоит специализированной следственной группе, в состав которой входят сотрудники с опытом работы по данному направлению. Собранные материалы подробно изучаются в рамках доследственных мероприятий», — пояснили в ведомстве.