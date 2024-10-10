В Чечне завели уголовное дело на оскорбившего христиан учителя

Бывший учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов из Чечни стал фигурантом дела из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета.

По данным ведомства, 35-летнему мужчине предъявили обвинения по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Согласно предварительной версии, подозреваемый с декабря 2021 по сентябрь 2024 года регулярно делился в Сети информацией, оскорблявшей чувства верующих. В рамках расследования специалисты проведут лингвистическую экспертизу.

Ранее в Москве арестовали гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме святого праведного воина Федора Ушакова. Иностранец стал фигурантом дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.