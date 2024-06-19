Затушившего свечи в храме иностранца арестовали на два месяца

Суд в Москве арестовал мужчину, потушившего свечи в православной церкви

Зюзинский районный суд арестовал молодого иностранца, потушившего свечи в храме на юго-западе столицы. Он пробудет под стражей до 18 августа 2024 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По предварительной версии, мужчина находился в храме святого праведного воина Федора Ушакова и специально загасил религиозные свечи, установленные в подсвечниках.

«То есть он публично совершил действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — отметили в инстанции.

Гражданин Таджикистана стал фигурантом дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

По данным СК, правоохранители задержали 20-летнего обвиняемого и возбудили уголовное дело. Известно, что противоправные действия мужчина совершил в храме днем 18 июня.

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