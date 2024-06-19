Затушившего свечи в храме иностранца арестовали на два месяца
Суд в Москве арестовал мужчину, потушившего свечи в православной церкви
Зюзинский районный суд арестовал молодого иностранца, потушившего свечи в храме на юго-западе столицы. Он пробудет под стражей до 18 августа 2024 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
По предварительной версии, мужчина находился в храме святого праведного воина Федора Ушакова и специально загасил религиозные свечи, установленные в подсвечниках.
«То есть он публично совершил действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — отметили в инстанции.
Гражданин Таджикистана стал фигурантом дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
По данным СК, правоохранители задержали 20-летнего обвиняемого и возбудили уголовное дело. Известно, что противоправные действия мужчина совершил в храме днем 18 июня.