В Бурунди толпа жестоко убила шесть людей по обвинению в колдовстве

В Бурунди толпа убила шестерых человек, обвиняемых в колдовстве. Двоих из них сожгли заживо, сообщил телеканал CBS News .

«Шесть человек были убиты, двое из них сгорели заживо. Остальных забили до смерти дубинками или забросали большими камнями, которые бросали им в голову. Это было ужасное, невыразимое варварство», — рассказал местный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Расправа произошла в начале недели. Около 10 человек ворвались в дом и обвинили людей в колдовстве.

За расправой стоит влиятельное молодежное крыло правящей партии CNDD-FDD, известной как «Имбонеракуре». ООН и правозащитные организации считают группировку военизированным формированием.

По словам чиновника, еще трое человек были избиты, но в итоге их удалось спасти благодаря вмешательству полиции.

Правоохранители задержали 12 человек после случившегося. Губернатор провинции Бужумбура Дезире Нсенгиюмва осудил самосуд толпы и назвал необоснованными обвинения в колдовстве.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер зарезал цыганку, желая спасти семью от колдовства.