Заговоры не помогли. Петербуржец зарезал цыганку, чтобы спасти свою душу

Житель Петербурга зарезал гадалку, чтобы она не поработила его душу

Пожилой мужчина из Стрельны сознался в убийстве гадалки, которая выманивала у него деньги на спасение жены. В суде он заявил, что хотел спасти семью от колдовства, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина знал цыганку 22 года и часто бывал у нее дома. Женщина обещала заговорами вылечить его жену, но в 2024 году та умерла. Потом заболел и сам 71-летний вдовец.

«Мы ей верили и платили деньги», — сказал он правоохранителям.

В январе 2025 года женщина попросила номера телефонов детей клиента. Он решил, что колдунья хочет поработить его душу и извести весь род, поэтому задумал убийство. Петербуржец пришел к ней якобы за банкой меда и с порога ударил ножом в живот. Затем перерезал горло, отправился в сарай пить водку и уснул.

Полиция возбудила уголовное. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил пенсионера под стражу до 13 мая.

В Дагестане мужчина тоже убил гадалку за то, что она не смогла помочь и навела порчу. Во время допроса он пожаловался на джиннов.