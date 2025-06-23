В Брянске педофила приговорили к 18 годам за изнасилование дочери и ее подруги

Брянский областной суд отправил педофила, насиловавшего свою дочь и ее подругу, в колонию особого режима на 18 лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Суд установил, что насильственные действия сексуального характера фигурант дела у себя дома в разное время совершил в отношении своей дочери 2013 года рождения и ее подруги 2014 года рождения», — отметили в пресс-службе.

Судебная экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Он признал свою вину, но отказался давать показания в суде.

Виновному назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, ему запрещено работать с детьми на 15 лет и управлять транспортными средствами на два года и 21 день.

Подсудимому также назначили принудительное лечение у психиатра в месте отбывания наказания.

«В пользу каждой из несовершеннолетних потерпевших с осужденного взыскано по 500 тысяч рублей», — добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее педофил надругался над тремя детьми на улице в Петрозаводске. В прошлом он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина признал вину.