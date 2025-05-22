Педофил надругался над тремя детьми на улице в Петрозаводске

В Петрозаводске будут судить педофила, который надругался над 3 детьми на улице

В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в изнасиловании детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Карелии.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года 54-летний мужчина прямо на улице надругался над тремя детьми, не достигшими 14-летия. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Педофила обвинили по статье о насильственных действиях сексуального характера. Он признал вину и отправился под арест.

В СК собрали достаточный объем доказательств, завершили расследование и отправили дело в суд для рассмотрения по существу.

В Кронштадте педофил случайно попался полиции: он пожаловался на нападение, но, как оказалось, на мужчину набросился молодой человек, которого тот в прошлом изнасиловал.