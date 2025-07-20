В Бразилии журналист нашел труп девочки, снимая репортаж о ее пропаже

Журналист делал репортаж о пропавшей девочке в штате Мараньян в Бразилии. Во время съемок он случайно нашел ее останки, сообщило Need To Know .

Школьница из муниципалитета Бакабал пропала во время отдыха с друзьями на реке Меарин в конце июня. По основной версии, 13-летняя девочка захлебнулась, ее труп не нашли.

Репортер Ленилдо Фразао приехал на то место, где девочку последний раз видели с друзьями. Чтобы показать глубину реки, он вошел в воду примерно по грудь.

Через несколько мгновений мужчина наступил на что-то под водой и заявил, что предмет на ощупь похож на руку. Фразао сообщил о происшествии местной полиции.

Во время проверки места, где журналист снимал репортаж, водолазы обнаружили останки школьницы. Криминалисты не выявили признаков насилия.

Ранее во Владимирской области погибла семья из трех человек. Муж, жена и их сын утонули во время отдыха в реке Клязьме.