В Балашихе задержали двух магазинных воров

В Балашихе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из сетевых гипермаркетов. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

Первый случай произошел в магазине на шоссе Энтузиастов. Там 33-летний мужчина попытался вынести товары на сумму более семи тысяч рублей, не оплатив их на кассе.

Спустя некоторое время сигнал тревоги поступил из гипермаркета на Пригородной улице. По данным Росгвардии, 63-летний ранее судимый мужчина спрятал в сумку продукты стоимостью свыше 17 тысяч рублей. Чтобы не вызвать подозрений, он оплатил лишь недорогие товары, однако его задержали при попытке покинуть магазин.

Нарушителей передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Независимый эксперт рынка FMCG Александр Анфиногенов рассказал Life.ru, что среди часто воруемых товаров — лезвия и бритвы, которые легко спрятать. Также популярным предметом краж стало сливочное масло.