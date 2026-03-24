Лезвия и бритвы оказались в списке часто воруемых товаров из российских магазинов

Эксперты в области безопасности супермаркетов выделяют две основные причины краж: для личного использования и для перепродажи. Независимый эксперт рынка FMCG Александр Анфиногенов поделился с Life.ru информацией о наиболее популярных товарах среди воров.

«Интереснее, конечно, что воруют для себя. Чаще всего это еда. Бывает недорогая одежда. Человек ворует для себя, понимая, что попал в стесненные обстоятельства, что это риск», — отметил эксперт.

Среди часто воруемых товаров — лезвия и бритвы, которые легко спрятать. Также популярным предметом краж стало сливочное масло, поскольку оно дорого стоит, но пользуется большим спросом.

Кроме того, специалист подчеркнул, что размер товара играет важную роль: «У службы безопасности ритейлеров есть прямые хит-парады. Практика показывает, что воруют в первую очередь, если для себя — то, что съедобно и что можно быстро съесть: какую-нибудь колбасу, хлебобулочные изделия, плавленые сырки».

Примечательно, что в Краснодаре произошел случай, когда из магазина был украден кот-инвалид по имени Рыжик. Хозяева надеялись на возврат питомца, но после трех дней ожидания обратились в полицию.