В Балашихе против задержанного со стрельбой лихача на Porsche завели дело

В Балашихе завели уголовное дело за противоправные действия, совершенные в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Подмосковью.

Днем 16 января наряд ДПС увидел автомобиль Porsche с нечитаемыми регистрационными знаками, ехавший по улице Терешковой. На сигнал для остановки водитель не отреагировал.

Более того, он предпринял попытку скрыться и совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД. Злоумышленника задержали.

«Следователями и криминалистами проводится осмотр и допросы», — добавили в Следкоме.

Ранее стало известно, что при задержании водителя правоохранителям пришлось открыть огонь. После задержания лихача сняли на видео.