В Балашихе против задержанного со стрельбой лихача на Porsche завели дело
В Балашихе завели уголовное дело за противоправные действия, совершенные в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Подмосковью.
Днем 16 января наряд ДПС увидел автомобиль Porsche с нечитаемыми регистрационными знаками, ехавший по улице Терешковой. На сигнал для остановки водитель не отреагировал.
Более того, он предпринял попытку скрыться и совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД. Злоумышленника задержали.
«Следователями и криминалистами проводится осмотр и допросы», — добавили в Следкоме.
Ранее стало известно, что при задержании водителя правоохранителям пришлось открыть огонь. После задержания лихача сняли на видео.