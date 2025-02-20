Житель Петербурга разбил не ту машину в порыве мести и попал под уголовное дело

Житель Петербурга, намеревавшийся отомстить незнакомцу, случайно повредил не ту машину и стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург» .

Происшествие случилось в сентябре прошлого года во дворе дома на проспекте Славы. Мужчина три раза ударил разводным ключом по лобовому стеклу автомобиля Volkswagen Polo. Ущерб составил примерно 20 тысяч рублей. Позже он признался, что перепутал машину с автомобилем человека, с которым ранее поссорился, написал «Петроград».

Обвиняемый принес извинения владельцу поврежденного авто и полностью возместил ущерб. Уголовное дело об умышленном повреждении имущества будет рассмотрено в суде.